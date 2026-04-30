タレントの中川翔子さんは4月30日、自身のInstagramを更新。双子の息子が生後7カ月を迎えたことを報告しました。【写真】中川翔子、双子の生後7カ月を報告「可愛いベビタンズ」中川さんは「ふたご今日から7か月！はやすぎる！ 夢のように過ぎていく今だけの尊いちいささを味わいます！」とつづり、19枚の写真と1枚の画像を公開しました。1枚目は大きなスイカを前に中川さんが双子を抱く親子ショットで、2枚目は『7カ月ふたご』と