J１のガンバ大阪は４月30日、フィリップ・マックスの契約解除を発表した。今年３月12日に加入も、J１百年構想リーグでの出場はなし。32歳のドイツ人はクラブの公式サイトを通じて、以下のようにコメントした。「本日をもって、ガンバ大阪を離れることになりました。このクラブでの時間は決して長くはありませんでしたが、ここで得た経験とすべての瞬間に感謝しています。加入当初から、クラブ、チームメイト、スタッフ、そし