2026年5月のてんびん座（天秤座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、てんびん座の全体運、社交運、恋愛運を占います。てんびん座（9月23日〜10月23日生まれ）インサイドへおこもりのススメ・全体運運気はナイーブ。内向的な気分が強まって、引きこもり願望が高まるでしょう。とはいえ、ベースが社交性豊かなキャラクターですから、付き合いや約束は断れないはず。行く前から「帰りたい」と思いながら、浮