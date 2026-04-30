2026年5月のしし座（獅子座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、しし座の全体運、社交運、恋愛運を占います。しし座（7月23日〜8月22日生まれ）カムバック！スーパースター！・全体運突破口になれそう。あなたの発言、行動が、煮詰まった状況を打ち破るきっかけになっていくでしょう。そのためには、口火を切り、場を仕切り、目立つ存在になる必要があります。と、言われましても……と、日和ってしまうの