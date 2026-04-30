2026年5月のかに座（蟹座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、かに座の全体運、社交運、恋愛運を占います。かに座（6月22日〜7月22日生まれ）愛こそ全て！惜しみなく注ぐ！・全体運人一倍感度がいいあなた。国際情勢の危うさをダイレクトに受けていそう。でも、心配し過ぎると病んでしまうだけ。ここは、開き直りましょう。人の善意を信じる、物事をポジティブに捉える、そして、今、あなたがやれることを