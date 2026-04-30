旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄したとして男性職員から任意で事情を聴いていた事件で、北海道・旭川東警察署は、2026年4月30日午後7時ごろ、死体損壊の疑いで、動物園職員の鈴木達也容疑者（33）を逮捕しました。鈴木容疑者は、3月31日ごろ、旭川市東旭川町の旭山動物園に妻の鈴木由衣さん（33）の遺体を運び込み、焼却するなどして遺体を損壊した疑いがもたれています。焼却炉からは遺体の一部が発見され、警察の調べに対し