石川県内の高校の校長だった男性が17年間にわたって無免許運転を繰り返したことを受けた運転免許証の一斉点検で、20代男性教諭の免許が去年8月に失効していたことがわかりました。教諭は「更新期間を誤認していた」と話していて、石川県教育委員会は教諭を減給の懲戒処分にしました。懲戒処分を受けたのは加賀地区の県立高校に勤める20代の男性教諭で、県教育委員会によりますと、去年8月に免許証の期限が切れたにも関わらず、更新