タカラトミーグループのタカラトミーアーツは、7月3日から日本公開となるディズニー＆ピクサー最新作の映画「トイ・ストーリー5」関連商品として、ぬいぐるみ32点を6月20日から全国の玩具・雑貨取扱いの専門店や量販店やWEBショップ等で、またガチャ（カプセルトイ）を6月から全国のカプセル自販機（ガチャマシン）で、キャンディトイを全国のお菓子売り場で発売する。映画「トイ・ストーリー5」関連商品として、タカラトミーアー