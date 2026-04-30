銀座コージーコーナーは、5月11日から、全国の店舗で「＜スター・ウォーズ＞コレクション（9個入）」、「＜グローグー＞チョコケーキ」（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない）と、「＜スター・ウォーズ＞スイーツBOX（8個入）」（福井県・京都府・鳥取県に、取扱店はない）を販売する。人気の映画シリーズ「スター・ウォーズ」の魅力をたっぷり味わえ