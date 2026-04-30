食料品の消費減税をめぐって、レジの改修に時間が掛かることが問題となる中、赤沢経産相は都内の人形焼店を訪れ、消費税率の変更が比較的簡単に出来る「スマートレジ」を体験しました。赤沢経産相「一日終わるころ、どこにいても携帯見ると“きょうこんなに売り上げたか”喜べるっている」全国商店街振興組合連合会・山田理事長「いまの進化はすごくて、まさか支店の売り上げまで、これで分かるのは大変大きなこと」経済産業省が普