あさひが展開するリユース自転車消費者に快適な自転車ライフを提供するあさひは、4月3日に決算とともに、「中期経営計画 VISION 2028」を公開した。4月28日には、「中期経営計画 VISION 2028」戦略について説明するラウンドテーブルを開催。「新成長への挑戦」を掲げ、「既存事業の深耕」「周辺事業領域の探索と挑戦」「多様な人材が活躍できる人材マネジメント」という3つの柱を軸に、売上高968億円、営業利益85億円を見込み、ROE