２９日に放送されたＴＢＳ系「プレバト」の俳句査定ではスーパーの値引きシールで一句。ベテランタレントの一句が「とってもウソっぽい」と夏井いつき先生に一喝された。夕刻になると貼られるスーパーの値引きシールが今回のお題。才能なし最下位の２５点だったのが勝俣州和の一句だった。「現場に行って書いた」という自信の一句は「夕刻に小綬鶏鳴く値引き札」というもので、季語は小綬鶏。勝俣は「小綬鶏は（鳴き声が