7人組グループ・Travis Japan（宮近海斗、吉澤閑也、中村海人、七五三掛龍也、川島如恵留、松倉海斗、松田元太）が4月30日、都内で行われたディズニープラス オリジナルシリーズ『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』先行プレミア試写イベントに登壇した。【集合ショット】ぎゅっとなるミッキー＆Travis Japan同番組では、日々多忙を極める7人が、大盛況のワールドツアーアメリカ公演の直後に手にした“10日