「巨人−広島」（３０日、東京ドーム）広島の先発・玉村昇悟投手が５回６安打１失点で降板した。今季初登板初先発で役目を果たしたが、勝利はならなかった。初回を三者凡退で立ち上がったが、二回に先頭・キャベッジの中前打から１死一、三塁のピンチを迎え、増田陸に中犠飛とされて先制を許した。三回は１死から松本の飛球を右翼手・平川がグラブに当てながら捕球できずに安打とされ、２死二、三塁のピンチを背負ったが、こ