【Evo LEGENDS LIVE - DAIGO vs MENARD（獣道）】 4月29日 開催 会場：CLUB CITTA’（神奈川・川崎） 2026年4月29日、神奈川県川崎市「CLUB CITTA'」にて、格闘ゲームの“因縁”を賭けたガチンコバトルイベント「Evo LEGENDS LIVE - DAIGO vs MENARD（獣道）」が開催された。 「獣道」とは、REJECT所属のプロゲーマーであるウメハラ選手が主催する格闘ゲ