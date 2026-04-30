お笑いコンビ「東京ホテイソン」のたけるのアイドルデビューショットが話題になっている。３０日までに更新したインスタグラムにインスタグラムに「アイドルデビュー？しました」と報告。続けて「どうもＧＥＩＮＩＮＴＵＮＥのオレンジ担当たけるですです」と自己紹介をし、アイドルショットを披露した。たけるはチャームポイントのメガネを外し、化粧を施した姿を公開。まさにアイドルのようなビジュアルを投稿した。最後に