◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（３０日・東京ドーム）巨人のフォレスト・ウィットリー投手が、魂の投球を見せた。１点リードの６回２死一、二塁の場面。２ボール１ストライクからの４球目、小園からナックルカーブで空振りを奪った際にマウンド上で崩れた。左脚を押さえ、トレーナー、コーチが駆け寄り一度ベンチへ下がった。ベンチ裏で状態を確認後、再びマウンドに上がり、最後は二ゴロに封じた。助っ人はこの回、３つ