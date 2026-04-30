◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルトー阪神（３０日・神宮）阪神・中野拓夢が６回１死二塁で代打で出場し、フォークを捉え右前へ適時打を放った。「打ったのはフォーク。熊谷さんがいい形で回してくれたので、自分も続いて追加点が欲しいところでした。最高の結果になったと思います」。中野は２８日のヤクルト戦（神宮）で自打球を受けた影響で、２日連続ベンチスタートだったが、復調をアピールする一打にもなった。