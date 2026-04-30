STARTO ENTERTAINMENTのリーガル公式アカウントが、4月30日に更新。「ライブ配信サイトを装った悪質な偽サイトや偽SNSアカウントにご注意ください」と題した声明を発表した。【画像】「嵐確定やん」「楽しみすぎる」TVer公式SNSが投稿した“縦読み”画像声明では「コンサート等のライブ配信を装った悪質なサイトやSNSアカウントが増えています。5月31日に行われる嵐ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」最終公演の生配信に