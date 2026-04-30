佐賀県警科学捜査研究所元職員によるDNA型鑑定不正に関し、佐賀県弁護士会は30日、鑑定資料の管理実態確認のため、科捜研内部や資料保管庫を視察させるよう県警と警察庁に申し入れ書を発出した。一連の不正で警察庁への申し入れは初。