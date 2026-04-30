イラン南部バンダルアバス沖のペルシャ湾の船舶＝22日（ゲッティ＝共同）外務省は30日、ペルシャ湾内に留め置かれている日本関係船舶から日本人乗組員5人が下船し、同日帰国したと発表した。現時点で湾内に残る日本人乗組員は計7人となった。