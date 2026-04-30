俳優の星野真里（44）が29日、Instagramを更新。指定難病「先天性ミオパチー」を患う10歳の長女・ふうかさんが、1人で電車に乗った日の様子を公開し、反響を呼んでいる。【映像】難病を患う長女が1人で電車に乗った日の様子（複数カット）星野は2024年9月15日のInstagramで、ふうかさんが生まれながらに筋組織の形態に問題があり、生後間もなく、あるいは幼少期から筋力低下に関わる症状が認められる「先天性ミオパチー」と診