昨年12月31日に解散した音楽ユニットRepezen Foxx（レペゼンフォックス）のYouTubeやSNSのアカウントなどの運用・更新を7月をもって終了、動画・画像なども削除すると30日、所属事務所が発表した。発表では「2025年12月31日、Repezen Foxxの解散に伴い、YouTubeチャンネルをはじめ、Instagram・X・TikTokなど各SNSアカウントにおける『Repezen Foxx（レペゼンフォックス）』としての更新・運用は、2026年7月をもって終了いたします