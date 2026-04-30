声優・林鼓子さんのファースト写真集（撮影／東 京祐）が2026年5月15日にリリース。先行イメージカットが公開されました・【写真】声優界No.1グラビアン！豊満バスト包むピンクのビキニ美ヒップ育んだ筋トレ24歳の誕生日に発売となる今作の撮影地は南国・マレーシア。常夏の楽園での撮り下ろしでは、日差しの下ではしゃぐ等身大の姿から、本人発案の『オフィーリア』をイメージした全身びしょ濡れカット、距離感の近い部屋着のシ