日産「“新型”高級SUV」実車展示に反響あり！日産が北米で展開する高級ブランド「インフィニティ」から、新型モデル「QX65」が発表されました。2026年3月27日に公開された新型QX65は、ダイナミックな造形と贅沢な装備を兼ね備えたラグジュアリーSUVです。【画像】超カッコいい！ これが全長5m超えの「高級SUV」です！（30枚以上）米国での発売は2026年の夏頃を予定しており、価格は5万3990ドル（約861万円／2026年4月下旬の