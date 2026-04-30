ももいろクローバーZの高城れにが、ソロライブ『高城れに「33 SAMBA to ボンボンDANCE ～まるごとれにちゃん祭り 2026～」』を8月14日にKT Zepp Yokohamaで開催する。 （関連：【映像あり】ライブBlu-ray『RENI TAKAGI Solo Concert Tour 2025「OTOGIMASHOW」』より「きみの世界をまもって！」ライブ映像） 本公演は2部構成で、第1部『ボンボン公演』、第2部『サンバ公演』として1日に2公演が行われ