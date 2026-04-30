少女漫画の世界のようなできごとが自分の身近で起こったら？しかも共感できるのは、悪役の立場だったとしたら……？今回は、いきなり少女漫画の登場人物のような状況になってしまったママの物語です。第8話冷静な夫。どうして？【編集部コメント】旦那さん、冷静に返してくれましたね！そうなのです。リカコさんはソウスケさんを通り越して相手の女性を思いっきり責めていますが、まずは相手の女性よりも自分の息子に目を