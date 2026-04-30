【資料】ガソリンスタンド 群馬県内のレギュラーガソリンの価格は、前の週より８０銭高い１６９円で、３週連続で値上がりしました。 経済産業省の発表によりますと、４月２７日時点のレギュラーガソリン、１リットルあたりの県内の平均小売価格は、前の週より８０銭高い１６９円でした。３週連続の値上がりです。 また、全国平均の小売価格は、前の週より２０銭高い１６９円７０銭でした。全国平均も３週連