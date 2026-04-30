【資料】ハローワーク 群馬県内の３月の有効求人倍率は０．０１ポイント減の１．２３倍で、３カ月連続で減少しました。 群馬労働局によりますと、仕事を求める人、ひとりに対しての求人数を示す３月の有効求人倍率は、前の月より０．０１ポイント減の１．２３倍でした。３カ月連続の減少です。 新規求人数は、前の年の同じ月と比べ２．１％減の１万１５８７人で、９カ月連続の減少です。新規求職者数は７．