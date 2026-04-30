群馬県みなかみ町のフラワーガーデンで、スイセンとチューリップが見頃を迎え、訪れる人の目を楽しませています。 みなかみ町寺間にあるノルンみなかみフラワーガーデンでは、ゲレンデ約５ヘクタールに、約９０種類１００万株のスイセンが植えられています。 ことしは例年に比べて１０日ほど開花が早く、すでに遅咲きの品種「ゼラニウム」も咲き誇り、園内全体が見頃となっています。また