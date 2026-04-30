有名ブランドの香水を手軽に楽しめる自動販売機が、群馬県内で初めて高崎市に設置されました。 ＪＲ高崎駅直結の駅ビル高崎モントレーに設置されたのは、香水の自動販売機です。不動産事業などを手掛ける高崎市の親広産業が、以前から交流のある中央情報大学校の学生のアイデアをきっかけに、県内で初めて設置しました。 男女兼用と女性用が１台ずつあり、ディオールやプラダなど、合わせて１０種類の有名ブランド