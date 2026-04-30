桐生市役所 群馬県の桐生市役所の新庁舎建設を巡り、加重収賄などの罪で有罪判決を受けた森山享大元副市長の１期目の退職金約１３００万円について、桐生市議会は３０日、全議員の署名を添え、全額返納を求める文書を荒木市長に提出しました。 この問題を巡っては、森山元副市長が加重収賄などの罪に問われ、去年１１月、さいたま地裁は懲役１年６か月、執行猶予３年、追徴金１０万円の判決を言い渡しました。判決により