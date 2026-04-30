４月１９日の長野原町長選で初当選した星河明彦町長が３０日初登庁し、職員に「チーム長野原をつくっていきましょう」と呼びかけました。 午前８時すぎ、大きな拍手に出迎えられ初登庁した星河町長。職員から花束が手渡され、胸元には町長のバッジが付けられました。 星河町長は、三つどもえとなった４月１９日の町長選を８０票差の僅差で制し、初当選を果たしました。 就任式で星河町長は、、町民目線の徹底、挑戦す