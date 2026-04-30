被爆直後の長崎を写した「記録写真」をガイドする若者を育成しようと、新たな組織が発足しました。 発足したのは、長崎平和推進協会の写真資料調査部会の会員らでつくる「原爆写真を伝える会」です。 部会では毎年夏に「原爆写真展」を開催していて、おととしからは中学生や高校生らが「ガイド」として写真について来場者への説明を行ってきました。 この「ガイド」を育成するため伝える会として発足。 原爆写