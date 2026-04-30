◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2026年4月30日神宮）打率、打点でリーグトップを行く阪神の佐藤輝明内野手（27）が7回1死から高梨の135キロフォークを右翼中段に運ぶ7号ソロを放ち、森下と並んでトップタイに躍り出た。前日29日のヤクルト戦では4三振で無安打。そのお返しをしっかり果たした形。これで「3・4月月間MVP」の受賞も期待が膨らんだ。