STARTO ENTERTAINMENTのリーガル公式Xが30日に更新され、ライブ配信サイトを装った悪質な偽サイトや偽SNSアカウントが散見されるとして注意喚起した。同Xで「ライブ配信サイトを装った悪質な偽サイトや偽SNSアカウントにご注意ください」とし、「コンサート等のライブ配信を装った悪質なサイトやSNSアカウントが増えています」と注意を呼びかけた。また、5月31日に行われる嵐の最終公演について、「ARASHI LIVE TOUR 2026 『