ボートレース福岡の、恒例ＧＷ開催「どんたく特選レース・福岡市民の祭り振興会会長杯」は３０日、２日目が行われた。今年の「どんたく特選レース」は５０００番台の若手がほぼ半分を占めるフレッシュなメンバー。その中でここまで４、３、２着と健闘しているのが１３４期の香月大輝（２５＝福岡）だ。２日目前半２Ｒは５コースからまくり差すと道中競り勝って３着。後半８Ｒは２コースから差して２番手追走。中川りなの追撃