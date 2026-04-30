歌手の五木ひろし（７８）が３０日、大阪市内で行われた「『よこはま・たそがれ』から５５年五木ひろしアニバーサリーコンサート」（９月９日＝兵庫・アクリエひめじ）の取材会に出席し、昨年自身を襲った病や支えてくれた仲間と家族、亡くした２匹の愛犬について語った。五木は昨年、慢性閉塞（へいそく）性肺疾患、気管支炎と診断され緊急入院。現在、大病を乗り越え全国を回るコンサートツアーの真っ最中だ。同公演では、