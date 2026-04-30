【その他の画像・動画等を元記事で観る】この度、語と音楽で結ばれた騎士道ファンタジー「フラガリアメモリーズ」初のキャストライブ『フラガリアメモリーズ CAST LIVE 〜 Luminous Moments 〜(ルミナス モーメンツ)』の特設サイトが公開された。2026年8月9日(日)に文京シビックホールにて開催となる『フラガリアメモリーズ CAST LIVE 〜 Luminous Moments 〜』のメインビジュアルが公開となった。キャラクターたちが光をまとった