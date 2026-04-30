水迫畜産が牛肉の産地や種類を不適正に表示していた問題です。鹿児島県警は、国が指摘した期間以外でも意図的な不正があった可能性を視野に、捜査を進めていることが分かりました。 警察の強制捜査に発展した中、農家からは影響を懸念する声も聞かれます。 この問題は水迫畜産が、県外産を含んだ牛肉を「鹿児島県産」などと表示したもので、販売数量は27トンに上ります。 不適正表示について、水迫畜産は「意図的ではない