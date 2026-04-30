エンジンなどのトラブルで28日、鹿児島湾で一時漂流した「フェリー屋久島2」。九州運輸局がきょう30日、船内を調査しました。一方、フェリーはゴールデンウィーク以降も運航再開が見通せない状況です。 「これから船が一時漂流した原因などを調べる作業が行われるとみられます」 鹿児島と屋久島を結ぶ「フェリー屋久島2」は、おととい28日、航行中にエンジンと電気が止まり、鹿児島湾で一時漂流