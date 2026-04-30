日本の「公害の原点」といわれる水俣病が公式に確認されてから、あす5月1日で70年。あす1日の慰霊式を前にきょう30日、石原宏高環境大臣が熊本県水俣市を訪れています。 患者として認められていない人たちなどが、1日も早い患者認定を訴えました。 （石原宏高環境大臣）「皆さんが生活しやすいようにしたい、きたんのない意見を聞かせてほしい」 石原環境大臣は30日、水俣市内の4つの施設を訪れ、水俣病患者らと懇談しまし