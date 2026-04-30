メ～テレ（名古屋テレビ） 家を留守にする機会が増えるゴールデンウィークに気をつけたいのが「空き巣」です。戸締まりをしても入られてしまう被害も多いんです。 28日、愛知県のイオンモール長久手で行われた訓練。2人組の男がバールでガラスを破り侵入し、宝石を奪う想定です。 「犯人を発見した際に抵抗される恐れもある。それに対応ができるように訓練をした」（愛知警察署 生活安全