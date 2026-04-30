ドル買いから円買いに急変、当局者の円安けん制でドル円１５７円台に急反落＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、円買いが強まっている。片山財務相と三村財務官らが強く円安をけん制したことで、市場のムードが一気に変化した。東京市場からロンドン朝方にかけては中東有事リスクを受けた原油相場高騰が有事のドル買いや日本の交易条件悪化の円安などの圧力となった。ドル円は160.72レベルと2024年7月以来の高値水準