ドル円一時１５７．２６レベル、今日の値幅３円以上に＝ロンドン為替 ロンドン午前、ドル円は一時157.26レベルと一段安。東京時間につけた高値160.72レベルからは３円以上の値幅で急落している。 USD/JPY157.30