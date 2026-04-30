4月16日午後7時半すぎ、松本市内の駐車場で駐車中の普通乗用車のボディーに傷をつけて損壊した疑いで松本市の自衛官の男（39）が30日、逮捕されました。警察によりますと容疑を認めているということです。車を所有する被害者からの届け出を受け、警察が防犯カメラの捜査などにより男の犯行を特定しました。