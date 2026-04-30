静岡県警は4月20日から26日の間に多く立ち上げられたフィッシングサイトを公表し注意を呼びかけています。ゴールデンウイークに利用する人も多いETCに関するフィシングサイトにも注意が必要です。静岡県警サイバー企画課では、毎週多く立ち上げられたフィッシングサイトを公表しています。2026年4月20日から4月26日の間に多く立ち上げられたフィッシングサイト上位10位は以下の通りです。1.Apple 2.Amazon 3.任