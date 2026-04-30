◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（３０日・東京ドーム）巨人の新外国人、フォレスト・ウィットリー投手が２勝目を懸け今季４度目の先発に臨み、６回無安打無失点、１０奪三振で降板した。初回、先頭の大盛を空振り三振に仕留めると、続く菊池を二ゴロ、小園も空振り三振に抑える完璧な立ち上がりで３回までパーフェクト。杉内投手チーフコーチも「パーフェクト。ストレートでファウルがとれているし、ブルペンの時から良かっ