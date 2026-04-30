ラグビー・リーグワンは３０日、２０２６―２７シーズンから適用される選手登録の新たなカテゴリー分けに関するブリーフィングを都内で開いた。来季から適用される新たな選手登録規定は、日本出身選手の出場機会増を目的としており、一部の海外出身選手が独占禁止法に違反するとして、公正取引委員会に申告した。会見に出席した玉塚元一理事長は冒頭に「現時点で、制度そのものを見直す予定はございません」とした上で「一定の