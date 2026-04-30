体が喜ぶ「タンパク質」を摂れる 新生活でいそがしくても、朝食は大切。今回のボリューム「おにぎり」は、心身にうれしいタンパク質が豊富なレシピです。 ごま油の香りで食欲倍増相性抜群の組み合わせ炊いたご飯に具材を混ぜればOK梅＆大葉でさっぱり美味朝から大満足なバリエ4選 つい朝食を抜いてしまいがちな方も、今回のおにぎりなら朝から大満足。鮭、しらす、塩昆布などの具材に、紅しょうがや大葉、ゆかりなどのアクセン